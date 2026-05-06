Путин: солдаты в Великую Отечественную войну сокрушили нацизм и спасли весь мир

Путин назвал подвиг солдат Великой Отечественной вечным примером любви к Родине Путин: солдаты в Великую Отечественную войну сокрушили нацизм и спасли весь мир

Москва6 мая Вести.Подвиг солдат Великой Отечественной войны навсегда останется с российским народом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню Победы.

В нем российский лидер подчеркнул, что предки не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество и спасли весь мир.

Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к ее судьбе говорится в тексте поздравления, который цитирует ТАСС

Ранее сообщалось, что 9 мая пройдет парад на Красной площади в Москве. Он состоится без участия техники, что обусловлено вопросами безопасности.