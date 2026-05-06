Москва6 маяВести.Подвиг солдат Великой Отечественной войны навсегда останется с российским народом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню Победы.
В нем российский лидер подчеркнул, что предки не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество и спасли весь мир.
Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к ее судьбеговорится в тексте поздравления, который цитирует ТАСС
Ранее сообщалось, что 9 мая пройдет парад на Красной площади в Москве. Он состоится без участия техники, что обусловлено вопросами безопасности.