"С гордостью за предков": Путин поздравил россиян с Днем России Путин: РФ встречает День России с гордостью за свершения предков

Москва12 июн Вести.В День России президент Владимир Путин выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце. Глава государства поздравил граждан страны с праздником, подчеркнув, что россияне испытывают глубокую гордость за подвиги своих предков.

Владимир Путин отметил, что в характере российского народа сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями. Именно они, по словам президента, помогали преодолевать трудности, побеждать врагов, строить и беречь историко-культурное наследие страны. Глава государства также подчеркнул, что поддержка бойцов специальной военной операции стала духовной опорой для современных героев.

Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков. С уважением к ключевым событиям отечественной истории. И, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое сказал президент

В рамках церемонии были вручены медали "Золотая Звезда" Героям Труда Российской Федерации, а также знаки лауреатам Государственных премий за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной и благотворительной деятельности.