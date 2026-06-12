Путин заявил, что Господь всегда вместе с Россией

Путин: Господь всегда с Россией Путин заявил, что Господь всегда вместе с Россией

Москва12 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин, поздравляя с праздником, отметил, что Всевышний Господь всегда с Россией.

Президент в пятницу, в День России, провел в Кремле вручение государственных премий за 2025 год и медалей "Герой труда РФ".

Он прокомментировал прозвучавшую на награждении фразу, что святитель Лука смог пройти через серьезные испытания, потому что был с Богом.

Сегодня День России, и Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России! сказал президент

Путин в ходе поздравления отметил, что главными ценностями народа России являются сплоченность и патриотизм.