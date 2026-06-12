Москва12 июнВести.Президент РФ Владимир Путин, поздравляя с праздником, отметил, что Всевышний Господь всегда с Россией.
Президент в пятницу, в День России, провел в Кремле вручение государственных премий за 2025 год и медалей "Герой труда РФ".
Он прокомментировал прозвучавшую на награждении фразу, что святитель Лука смог пройти через серьезные испытания, потому что был с Богом.
Сегодня День России, и Всевышний Господь всегда с нашей страной. С праздником! С Днем России!сказал президент
Путин в ходе поздравления отметил, что главными ценностями народа России являются сплоченность и патриотизм.