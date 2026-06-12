Путин: у всех россиян должна быть мечта, которую можно осуществить

Путин пожелал, чтобы у всех россиян была осуществимая мечта Путин: у всех россиян должна быть мечта, которую можно осуществить

Москва12 июн Вести.У каждого россиянина должна быть мечта, которую можно было бы осуществить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Он отметил, что задача общества сегодня – помогать молодому поколению найти себя и дело, которым бы они занимались с удовольствием.

Еще одна награжденная сказала, что у нас была мечта. Вот так, чтобы у нас у всех была мечта, которую мы могли бы осуществить и добивались бы этой цели сказал Путин

12 июня страна празднует День России. Путин провел церемонию вручения золотых медалей "Герой Труда" и знаков лауреатов Государственных премий России в Кремлевском дворце.