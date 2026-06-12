Москва12 июнВести.У каждого россиянина должна быть мечта, которую можно было бы осуществить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Он отметил, что задача общества сегодня – помогать молодому поколению найти себя и дело, которым бы они занимались с удовольствием.
Еще одна награжденная сказала, что у нас была мечта. Вот так, чтобы у нас у всех была мечта, которую мы могли бы осуществить и добивались бы этой целисказал Путин
12 июня страна празднует День России. Путин провел церемонию вручения золотых медалей "Герой Труда" и знаков лауреатов Государственных премий России в Кремлевском дворце.