В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

Путин в Кремле вручает государственные премии за 2025 год В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

Москва12 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин вручает золотые медали "Герой Труда" и знаки лауреатов Государственных премий России. Торжественная церемония началась в Большом Кремлевском дворце.

За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год награждается экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, а за благотворительную деятельность - главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров.

Госпремии в области литературы и искусства получают режиссер Андрей Кончаловский и авторы сериалов и исторических проектов о знаковых событиях истории России, Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Также премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен ректор МГУ Виктор Садовничий.

В области науки и технологий государственные премии получают директор Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев и его заместитель Николай Коновалов.

Также госпремии удостоен коллектив российских ученых, импортозаместивших метод гидравлического разрыва пласта: старший советник компании "Промсырьеимпорт", доктор технических наук Олег Жданеев, главный конструктор производственного центра "Титан-Баррикады" Игорь Ковшов, а также специалист Московского института теплотехники Елена Корса-Вавилова.

Кроме того, государственная премия присуждена российскому востоковеду Алексею Васильеву.

Звание "Героя Труда РФ" присвоено гендиректору АО "Завод "Фиолент" Александру Баталину, начальнику лаборатории Научно-исследовательского конструкторского института химического машиностроения Леониду Бобе, машинисту горных выемочных машин сменному горного участка рудника Соликамского калийного рудоуправления №1 дирекции по производству "Уралкалия" Владимиру Данилову, гендиректору сельскохозяйственного предприятия "Донское" Александру Колесниченко, народной артистке РСФСР, артистке Московского театра "Современник" Марине Нееловой.

Медали "Героя Труда РФ" также получили гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу, токарь ООО "Электроспецтехника" Анатолий Свиридов, начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков.