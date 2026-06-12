Москва12 июн Вести.Государственная премия за правозащиту является стимулом для молодых правозащитников, заявила Татьяна Москалькова в комментарии ИС "Вести".

Бывший уполномоченный по правам человека, а сейчас научный руководитель научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. Кутафина лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год. Награду она получила от президента РФ Владимира Путина в ходе церемонии, состоявшейся 12 июня в Кремле.

Не за награды работаем. Самое главное, чтобы был результат и находились и силы, и возможности, и умения помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию отметила она

При этом, указала Москалькова, полученная награда является признанием ценности работы правозащитника.

Когда получает человек награду, то получает награду целый институт, есть гордость за выбранную профессию и за то, что что у нас получилось что-то сделать, что нас заметил президент, заметила Родина. И, конечно, это стимул для молодых государственных правозащитников, для тех, кто посвятил себя тому, чтобы помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, тому, кто требует не просто сострадания, но и конкретной помощи с тем, чтобы отменить неправильное, незаконное, ошибочное решение, найти правду и справедливость заявила она

Татьяна Москалькова ранее занимала пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.