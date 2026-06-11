Москалькова, Кончаловский и Садовничий получили госпремии России за 2025 год

Объявлены лауреаты Государственной премии России за 2025 год Москалькова, Кончаловский и Садовничий получили госпремии России за 2025 год

Москва11 июн Вести.В Москве объявлены лауреаты Государственной премии России за 2025 год в области науки, культуры, гуманитарной и правозащитной деятельности.

Лауреатом премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стала бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Как уточнил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе оглашения имен лауреатов, награда присуждена за вклад в защиту прав и свобод граждан.

Государственную премию в области литературы и искусства получил народный артист РСФСР, режиссер, продюсер Андрей Кончаловский. Премией в области гуманитарной деятельности награжден ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Кроме того, государственная премия в области науки и технологий присуждена коллективу ученых – Владимиру Крылову, Дмитрию Усачеву и Николаю Коновалову – за разработку и внедрение новых методов нейрохирургии для лечения тяжелых заболеваний центральной нервной системы.

Также государственной премии за выдающиеся достижения в науке и технологиях удостоен российский востоковед Алексей Васильев. Награда присуждена за вклад в развитие востоковедения, изучение истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.

Торжественная церемония вручения государственных премий традиционно пройдет в День России, 12 июня, в Кремле.