Кончаловский: нет ничего ценнее, чем оценка Родины

Кончаловский назвал бесценной полученную государственную премию Кончаловский: нет ничего ценнее, чем оценка Родины

Москва12 июн Вести.Государственная премия за вклад в культуру является бесценной наградой. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил народный артист РСФСР, режиссер, продюсер Андрей Кончаловский.

Он стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. В День России 12 июня на традиционной церемонии вручения госнаград президент РФ Владимир Путин отметил вклад Андрея Кончаловского в искусство. Глава государства указал, что режиссеру через масштабные художественные полотна удается открывать миру ценности культуры России, ее духовную силу и память.

[Получении госпремии] - признание Родины. Что может быть ценнее, чем это? Ничего ценнее, чем оценка Родины не может быть сказал журналистам Кончаловский после награждения

Государственная премия присуждена Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой литературы. Он также является обладателем двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля.