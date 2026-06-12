Москва12 июн Вести.Получившие госпремию РФ являются выдающимися деятелями России, заявил в комментарии ИС "Вести" заявил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

Он пояснил, что в этом году для членов Совета по культуре, который определяет претендентов госпремии был сложный выбор.

В этом году был очень сложный выбор, потому что действительно выдающиеся деятели культуры были представлены. Так сложно было выбирать, была упорная борьба. Но, безусловно, эти люди доказали свое право на такую высокую награду, как госпремия Российской Федерации сказал он

Ранее народный артист РСФСР, режиссер, продюсер Андрей Кончаловский назвал бесценной полученную госпремию. А народная артистка России Марина Неелова в комментарии ИС "Вести" призналась, что присуждение ей золотой медали "Герой Труда Российской Федерации" было приятным и неожиданным.