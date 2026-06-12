Москва12 июн Вести.Народная артистка России Марина Неелова в комментарии ИС "Вести" призналась, что присуждение ей золотой медали "Герой Труда Российской Федерации" было приятным и неожиданным.

Героиней я себя не ощущаю. Я ощущаю удивление. Для меня это большая неожиданность. И я представляю прекрасно, что очень много людей, которые достойны этого больше, но тем не менее, это настолько приятно и удивительно, неожиданно, что можно только сказать спасибо, спасибо и спасибо!