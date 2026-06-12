Машков поздравил актрису Неелову с присвоением звания Героя Труда Машков отметил преданность актрисы Нееловой в служении театру

Москва12 июн Вести.Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков в интервью ИС "Вести" отметил преданность народной артистки РСФСР Марины Нееловой в служении театру.

Марина Неелова была удостоена звания Героя Труда Российской Федерации. 12 июня в Кремле она получила золотую звезду из рук президента РФ Владимира Путина.

Столько потрясающих мастеров, столько людей, которые приумножили и приумножают достояние России. И, конечно, Марина Мстиславовна [Неелова]. Моя любимая, несравненная, неподражаемая великая русская актриса. Она – герой служения, потому что она служит театру, невероятно преданная. Прямо через несколько дней пойдет снова на сцену сказал Машков

Звание Героя Труда также было присвоено генеральному директору АО "Завод "Фиолент" Александру Баталину. Кроме того, золотыми звездами наградили начальника лаборатории Научно-исследовательского конструкторского института химического машиностроения Леонида Бобе и гендиректора сельскохозяйственного предприятия "Донское" Александра Колесниченко.

Ранее генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров заявил, что обладатели таких государственных наград, как Госпремия РФ и звание Героя Труда, являются вдохновляющим примером для многих.