Путин отметил талант и яркую индивидуальность актрисы Нееловой Путин в ходе вручения ордена Героя труда отметил талант актрисы Нееловой

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин вручил орден Героя труда народной артистке РФ Марине Нееловой. В ходе награждения он отметил талант и яркую индивидуальность актрисы.

Талант Марины Мстиславовны Нееловой, ее яркая индивидуальность, способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей разных поколений. И в театре, и в кино ее роли становились настоящим событием, а ее мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества сказал глава государства

Ранее в Кремле прошла церемония вручения государственных премий за 2025 год.