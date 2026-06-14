Неелова и Кончаловский побеседовали в Кремле о творческих людях

Актриса Неелова в шутку призналась, что она не творческий человек Неелова и Кончаловский побеседовали в Кремле о творческих людях

Москва14 июн Вести.Режиссер Андрей Кончаловский и народная артистка России Марина Неелова побеседовали в Кремле о творческих людях. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

В День России 12 июня президент России Владимир Путин традиционно вручил награды лауреатам государственной премии РФ и Героям Труда. Кончаловский удостоен госпремии в области литературы и искусства, а Неелова — за вклад в отечественную культуру.

Неелова сейчас играет роль свахи в постановке "Женитьба Бальзаминова" в театре "Современник". Она призналась, что на данный момент это — ее любимая роль.

Ты знаешь, я такое получаю удовольствие, наслаждение просто. Влюблена в Островского просто сладострастно! сказала Неелова

На вопрос Павла Зарубина, говорят ли когда-нибудь творческие люди не о творчестве, актриса ответила с иронией.

Не знаю, я — не творческий человек сказала она

Она — исполнитель пояснил Кончаловский

На вопрос Зарубина о том, идет ли речь об исполнении воли режиссера, Неелова внесла уточнение.

Своей воли сказала актриса

На вопрос Кончаловского, не пробовала ли она себя в роли режиссера, актриса ответила отрицательно.