Москва14 июнВести.Режиссер Андрей Кончаловский и народная артистка России Марина Неелова побеседовали в Кремле о творческих людях. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
В День России 12 июня президент России Владимир Путин традиционно вручил награды лауреатам государственной премии РФ и Героям Труда. Кончаловский удостоен госпремии в области литературы и искусства, а Неелова — за вклад в отечественную культуру.
Неелова сейчас играет роль свахи в постановке "Женитьба Бальзаминова" в театре "Современник". Она призналась, что на данный момент это — ее любимая роль.
Ты знаешь, я такое получаю удовольствие, наслаждение просто. Влюблена в Островского просто сладострастно!сказала Неелова
На вопрос Павла Зарубина, говорят ли когда-нибудь творческие люди не о творчестве, актриса ответила с иронией.
Не знаю, я — не творческий человексказала она
Она — исполнительпояснил Кончаловский
На вопрос Зарубина о том, идет ли речь об исполнении воли режиссера, Неелова внесла уточнение.
Своей волисказала актриса
На вопрос Кончаловского, не пробовала ли она себя в роли режиссера, актриса ответила отрицательно.
Ну что вы, избави Бог! Это другая профессия. Я что — сумасшедшая? Это все равно что бы я сказала: а не станцевать ли мне "Жизель" сейчас?объяснила актриса