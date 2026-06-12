Машков: человеку важно быть вдохновленным и понимать цель своей жизни Машков: без культуры невозможно развитие страны

Москва12 июн Вести.Без культуры невозможно развитие ни человека, ни страны, заявил ИС "Вести" председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков.

По его словам, потому для деятелей культуры ценны награды за тот вклад, которые они привносят в общественную жизнь.

Без культуры невозможно ни развитие человека, ни развитие страны. Я сегодня очень рад тому, что несравненно великая актриса русская Марина Неелова из театра "Современник" получила сегодня высочайшую государственную награду за свой труд и способность вдохновлять миллионы людей. Это очень важно. Важно быть вдохновленным и понимать цели и задачи своей жизни подчеркнул Машков

Ранее 12 июня в День России президент РФ Владимир Путин поздравил выдающихся деятелей страны. В ходе традиционной церемонии вручения госнаград глава государства отметил Героев Труда, а также лауреатов премий он вручил орден Героя Труда народной артистке РСФСР Марине Нееловой.