Москва26 маяВести.Театральным артистам важно всегда быть в хорошей физической форме, и помочь в этом способен спорт. Об этом заявил ИС "Вести" председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков.
Артист открыл первую Спартакиаду Российского театрального общества, она проходит на территории спортивно-оздоровительного комплекса МГИМО в Москве.
Прежде всего, для артистов театра нужна всегда хорошая физическая форма, психологическая подготовка. Наше дело - коллективное, это возможность работать сообща и побеждать всегда. Нам нужна не удача - удача нужна неподготовленным. Нам нужен успехсказал Владимир Машков
Спартакиада приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. В ней примут участие порядка больше тысячи человек и 46 организаций. В программе 28 спортивных дисциплин.