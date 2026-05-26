Машков рассказал, как спорт помогает актерам в профессии

Москва26 мая Вести.Театральным артистам важно всегда быть в хорошей физической форме, и помочь в этом способен спорт. Об этом заявил ИС "Вести" председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков.

Артист открыл первую Спартакиаду Российского театрального общества, она проходит на территории спортивно-оздоровительного комплекса МГИМО в Москве.

Прежде всего, для артистов театра нужна всегда хорошая физическая форма, психологическая подготовка. Наше дело - коллективное, это возможность работать сообща и побеждать всегда. Нам нужна не удача - удача нужна неподготовленным. Нам нужен успех сказал Владимир Машков

Спартакиада приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. В ней примут участие порядка больше тысячи человек и 46 организаций. В программе 28 спортивных дисциплин.