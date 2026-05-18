Москва18 мая Вести.Работников телевидения или киноартистов сможет заменить искусственный интеллект (ИИ), а живой театр останется навсегда. Такое мнение высказал ИС "Вести" народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова, художественный руководитель театра "Современник" и председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков.

По его мнению, искусственный интеллект уже достиг профессионального уровня в решении комплексных задач, применяемых в кино- и телеиндустрии. Он также отмечает, что эта тенденция распространяется и на широкие массы: сегодня каждый, кто не является блогером, фактически выступает в роли актера.

Люди сейчас сами все, как и писал Шекспир, стали артистами: "Весь мир - театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. У всех свои есть выходы, уходы и каждый не одну играет роль". На гаджеты, люди себя снимают, представляют, то есть такого вороха всего не было никогда. Поэтому, я не знаю, как других, заменит ли искусственный интеллект или нет, а вот телевидение или киноартистов может заменить. А живой театр он останется навсегда. Дыхание чувствовать, пот артиста - вот здесь и сейчас решать вопросы. Это будет востребовано все больше и больше. Поэтому я жду, когда искусственный интеллект во всю войдет в это, да, полностью: в телевидение, в кино. И тогда театр будет тем единственным, самым теплым и нужным местом для человека заявил Машков

Художественный руководитель МХАТ имени Горького и Московского Губернского театра, актер Сергей Безруков солидарен с мнением коллеги в том, что искусственный интеллект никогда не заменит живой актерской игры на сцене. Он отметил, что ИИ может стать хорошим подспорьем. Но ему недоступен полет фантазии человека.