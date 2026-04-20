Актер Юрий Стоянов сомневается, что ИИ сможет конкурировать в сфере юмора

Москва20 апр Вести.Искусственный интеллект не сможет конкурировать с человеком в сфере создания различных юмористических произведений. Об этом народный артист РФ Юрий Стоянов заявил в интервью ИС "Вести".

Мне кажется, глупо отрицать искусственный интеллект в таких областях, как медицина, космос, военное дело и так далее, и тому подобное. А вот я думаю, в чем он не сможет конкурировать с человеком – это с чувством юмора. Думаю, в этом вряд ли. Трудно ответить на то, каких высот он сможет достичь, искусственный интеллект, в нашем деле. Трудно, но Станиславский бы точно сказал: "Не верю" выразил свою точку зрения актер

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что применение искусственного интеллекта должно быть повсеместным – от школы до рынка труда.