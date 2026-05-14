Безруков об ИИ в театре: технологии не заменят живые слезы здесь и сейчас

Москва14 мая Вести.Искусственный интеллект никогда не заменит живой актерской игры на сцене. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил художественный руководитель МХАТ имени Горького и Московского Губернского театра, актер Сергей Безруков.

Он отметил, что ИИ может стать хорошим подспорьем. Но ему недоступен полет фантазии человека.

Искусственный интеллект - это большая помощь человечеству, но нельзя забывать о том, что есть еще и творчество, фантазия, которую невозможно предугадать искусственным интеллектом, полет творческой фантазии, который невозможно просчитать. А что касается театра, то в театре, безусловно, есть живое актерское исполнение, которое искусственный интеллект не заменит - живые слезы здесь и сейчас заявил Безруков

Он отметил, что в будущем театр станет местом, куда приходят за реальным эксклюзивом.

На ваших глазах рождается эмоция. И это не голограмма, это не искусственный интеллект. Это живой актер на сцене, со своей живой энергией, со своими эмоциями. Вот за этим в театр будут приходить. Я думаю, что театр станет таким вот местом эксклюзива, куда будут рваться попасть, потому что это будет самое настоящее живое искусство... Я думаю, что в скором времени, наевшись искусственным интеллектом, всем захочется именно живого. И композиторы, я думаю, уже устанут генерировать различные песни. Просто захочется настоящего, настоящего творчества. Почему-то возникает пресыщение. А что касается театра, театр вечен подчеркнул Безруков

