Безруков рассказал об особенностях "Фабрики Станиславского" в этом году Безруков: "Фабрика Станиславского" пройдет в формате творческой лаборатории

Москва14 мая Вести.Фестиваль "Фабрика Станиславского" в 2026 году станет настоящей творческой лабораторией. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил художественный руководитель МХАТ имени Горького и Московского Губернского театра, актер Сергей Безруков.

Организаторы фестиваля решили сосредоточиться на образовательной программе. В рамках проекта будут работать мастерские, проведут ряд мастер-классов.

Мы усилили образовательную программу и, собственно говоря, переформатировали "Фабрику Станиславского". Это не показы, это именно фабрика, это эскизы, это мастерские. Три мастерские - великолепные мастера. Более того, мастер-классы от ведущих специалистов. Допустим, мастер-классы от Алексея Франдетти, от Сережи Землянского, Марины Брусникиной. То есть это все как раз уровень тех самых мастеров, знаете, к таким попасть в мастерскую, даже на те 10 дней, которые отпущены, - это повезло. Потому что мы отбираем ребят талантливых по всей России. Они присылают анкеты, отсмотрели где-то больше 150 анкет. Туда же мы включили артистов Московского художественного театра имени Горького, что для меня важно - познакомиться с ними в мастерских. Потому что там же буду проводить еще и свой собственный мастер-класс, поэтому есть возможность познакомиться рассказал Безруков

По его словам, "Фабрика Станиславского" станет также своеобразной актерской биржей.

Это такая некая актерская биржа, потому что будут приглашены наши друзья из "Меганома", наша школа худруков, которую мы когда-то провели в "Меганоме", сдружили около 50 художественных руководителей и директоров театров по всей стране. Получился такой замечательный союз, в него начинают входить новые и новые режиссеры, постановки, главные режиссеры и художественные руководители, директора заявил Безруков

