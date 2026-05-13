"Грим не понадобится": Безруков рассказал о влиянии ИИ на кино Безруков: ИИ никогда не заменит живой актерской работы на сцене

Москва13 мая Вести.Искусственный интеллект не сможет заменить живую актерскую работу на сцене. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил художественный руководитель МХАТ имени Горького и Московского Губернского театра (МГТ), актер Сергей Безруков.

Он отметил, что положительно относится к развитию современных цифровых технологий.

Положительно, абсолютно положительно. Другое дело, что искусственный интеллект никогда не заменит живой актерской игры на сцене. В кино это уже повсеместно применяется. Думаю, недалек тот час, когда мы будем подписывать контракт на использование собственного изображения, и ты можешь появиться совсем юным, молодым, тебя могут как угодно генерировать, и грим не понадобится. Я думаю, что гримеры в кино загрустят, потому что возрастной грим – старческий, молодой - уже будет не нужен, и все это уже будет генерироваться отметил Безруков

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что технологии искусственного интеллекта трансформируют все сферы жизни человечества.