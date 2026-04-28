Орешкин: искусственный интеллект изменит всю жизнь человечества Орешкин: технологии ИИ изменят все сферы жизни

Москва28 апр Вести.Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) трансформируют все сферы жизни современного человечества.

Орешкин выступил на площадке национального центра "Россия", его слова приводит ТАСС.

Технология искусственного интеллекта изменит все сферы нашей жизни. Это самые большие технологические изменения, которые происходят как минимум на периоде жизни как минимум того поколения людей, которые сегодня живут на планете сказал чиновник

По его словам, формирование ИИ-технологий происходит очень быстро, и следующий уровень – искусственный интеллект, способный самостоятельно развиваться.

Таких грандиозных изменений еще в нашей с вами истории не происходило отметил Орешкин., добавив, что ИИ уже знает столько, сколько ни один человек в мире

В феврале Минпросвещения информировало, что утверждены первые учебники для школ по искусственному интеллекту.