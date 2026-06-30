Москва30 июн Вести.Работа по внедрению искусственного интеллекта активно ведется в различных сферах, однако, несмотря на это, важно развивать и свой интеллект. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Министр отметил, что технологии ИИ появились уже давно и сейчас применяются во многих сферах.

Работа идет, искусственный интеллект как бы не вчера появился, мы им заниматься не вчера начали, и компании начали активно заниматься, и тема продвигается. Есть темы условно производственные, машинное зрение – это тоже искусственный интеллект, это тоже обученные сетки, которые там от распила и раскроя бревен, листов и так далее. Это все работает. И это, конечно, наращивается – те же камеры на дорогах – это же тоже распознавание, вся система. Безопасность обеспечивается распознаванием видеопотоков и так далее. Сейчас мы идем дальше. Еще лет пять назад, например, многие компании имели большие колл-центры, по несколько тысяч человек, которые работали со звонками, обрабатывали. Сейчас большая часть этих колл-центров уже пустует, потому что искусственный интеллект, большие языковые модели, работа с голосом, чат-боты и так далее… все требует правильного выстраивания, потому что, конечно, нет ни у кого такой системы, чтобы только все на искусственном интеллекте, только чат-боты и так далее… поверх искусственного интеллекта свой все равно необходим сказал Решетников

Ранее Решетников заявил, что Минэкономразвития доверяет технологиям искусственного интеллекта, которые внедряются повсеместно.