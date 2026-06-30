Москва30 июн Вести.Увеличение производительности труда — это не только оптимизация процессов внутри предприятия, но и логистика и взаимодействие с регуляторами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Производительность — она не только в самом предприятии, она еще во взаимодействии с внешней средой. Насколько правильно выстроена логистика, насколько оптимально взаимодействие с регуляторами, в том числе с госорганами заявил Решетников

Ранее Решетников назвал причины низкой производительности труда. По его словам, часто ими являются "сквозные процессы", а также неправильный расчет средств.