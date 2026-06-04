Москва4 июн Вести.Причинами низкой производительности труда часто являются "сквозные процессы", а также неправильный расчет средств. Таким мнением с ИС "Вести" поделился глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он особо выделил социальную сферу, подчеркнув, что в этом направлении важно заниматься увеличением производительности труда.

Внутри отраслей так называемые сквозные процессы зачастую тоже являются причиной низкой производительности. Мы разбираем сейчас с Минпромом производство самолетов, там взяли [ИЛ] 214, там же очень много переделов, очень много подрядчиков идет. И очень важно, что, если ты здесь хочешь произвести 20 бортов в год, это важно, значит у тебя все должно быть рассчитано на 20 комплектов в год, где-то еще с учетом подменного фонда, замены запчастей и так далее, даже больше. Важно это все выстроить и технологические, и финансовые, и организационные контрактации и так далее. Поэтому там большой задел и большой фронт работы. Ну и, наконец, социальная сфера. У нас 11 миллионов, занятых в социальной сфере. Там тоже нужно заниматься производительностью труда. Поэтому в 120 учреждениях социальной сферы до 2030 года должны быть реализованы проекты, связанные с производительностью труда