Москва4 июн Вести.На предприятиях в стране есть программы по оптимизации труда, распространяется "бережливое производство" – правильная организация внутренних процессов. Об этом ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, на предприятия приходят консультанты, которые "выпрямляют" процесс производства.

В результате чего происходит ускорение сроков реализации обработки, сокращение складских запасов, сокращение потребности в оборотном капитале. То есть то, что сейчас крайне важно, исходя из высоких процентных ставок. Более того, за этой бережливкой дальше идет искусственный интеллект, сначала цифровизация, потом уже искусственный интеллект и так далее. И нам очень важно, чтобы эти процессы были реализованы не только в базовых отраслях, то есть в обрабатывающей промышленности. Нам важно это все тиражировать и на транспорт, и на сельское хозяйство, и на строительство, и на торговлю, и на ЖКХ. И все эти программы предусматривают такое большое тиражирование