Москва30 июн Вести.Рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Отвечая на вопрос о ситуации на рынке труда, министр пояснил, что динамика сильно различается в разных отраслях экономики.

С одной стороны, рынок труда тоже не сам по себе существует. Он существует, так сказать, в текущем экономическом цикле, да, и действительно, наверное, ситуации очень разные и очень фрагментарные там по разным секторам экономики. Действительно, где-то есть дефицит, и мы понимаем по тем же HeadHunter, да и другим оперативным источникам, – что число вакансий и поиск работы сильно преобладает над резюме, которые есть. С другой стороны, в целом по тенденции мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает, иными словами, это соотношение нормализуется сообщил Решетников

Решетников также обратил внимание на то, что в некоторых секторах предприятия страдают от охлаждения экономики и вынуждены ждать смягчения условий.

Более того, те же самые оценки, что в каких-то секторах мы видим и четырехдневку, в каких-то мы видим, что и с неполной загрузкой, особенно сектора машиностроения. Инвестиционные товары, то, что в первую очередь страдает от охлаждения экономики, там, скорее, даже какой-то есть избыток, который стараются предприятия никуда не отпускать, потому что как бы коллективы собраны, что называется, по человеку. Поэтому держат и действительно как бы рассчитывают на дальнейшее смягчение условий там и так далее. А где-то есть элементы, в том числе структурной перестройки экономики, потому что часто к нам приходят представители отраслей, которым сложно в текущем режиме и в среднесрочном режиме сохраниться сказал Решетников

В начале июня Решетников заявил, что ситуация на рынке труда непростая – работодателям не хватает людей по многим направлениям.