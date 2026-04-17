Минэкономразвития: резервы экономики РФ теперь в значительной степени исчерпаны Решетников заявил об исчерпании резервов в российской экономике

Москва17 апр Вести.Министр экономического развития Максим Решетников заявил об исчерпании резервов в российской экономике. На всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" во Всеволожске он отметил, что текущая макроэкономическая обстановка в России сложнее, чем в предыдущие годы. Резервы, которые ранее позволяли справляться со структурными сдвигами, включая создание новых рабочих мест и запуск производств на стабильном рынке труда, теперь в значительной степени использованы, заключил Решетников.

Ситуацию усугубляют налоговые изменения, к которым бизнесу приходится приспосабливаться. По словам Решетникова, бизнес наиболее остро чувствует трудности в экономике.

Поэтому, наверное, основная наша задача сейчас — это действительно помочь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит сказал глава Минэкономразвития

Решетников подчеркнул необходимость фокуса на новых инвестициях и господдержке для минимизации рисков. В этих условиях компаниям предстоит строго контролировать расходы и себестоимость, повышать эффективность использования ресурсов и производительность труда. Это поможет адаптироваться к замедлению роста ВВП, высоким ставкам и бюджетным ограничениям, сохраняя конкурентоспособность.

Ситуация в экономике России сейчас более сложная, чем в предыдущие годы, а резервы во многом исчерпаны. 15 апреля прошло заседание по экономическим вопросам с президентом Владимиром Путиным. Президент подчеркнул, что динамика находится на более низком уровне, чем прогнозировали правительство РФ и Центральный банк. По его словам, траектория макроэкономических показателей остается ниже ожиданий аналитиков. В первые два месяца 2026 года ВВП снизился на 1,8% из-за сезонных факторов: в январе на два рабочих дня меньше, чем в 2025-м, в феврале — на один.

Ранее МВФ спрогнозировал госдолг РФ на уровне 19,1% ВВП в 2026 году и 29,1% в 2031 году.