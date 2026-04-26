Орешкин "Вестям": ситуация в экономике РФ очень непростая

Ситуация в экономике РФ очень непростая, заявил Орешкин Орешкин "Вестям": ситуация в экономике РФ очень непростая

Москва26 апр Вести.В России сложилась непростая экономическая ситуация. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

В планах правительства выработать определенные шаги для ускорения восстановления экономики, отметил он.

Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий рассказал Орешкин

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика возвращается к росту.