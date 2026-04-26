Москва26 апрВести.В России сложилась непростая экономическая ситуация. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
В планах правительства выработать определенные шаги для ускорения восстановления экономики, отметил он.
Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологийрассказал Орешкин
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика возвращается к росту.