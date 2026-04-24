Набиуллина сообщила о возвращении экономики России к росту Набиуллина: экономика РФ возвращается к росту

Москва24 апр Вести.Российская экономика возвращается к росту, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

Она подчеркнула, что регулятор, с учетом имеющейся информации, не изменил прогноз роста ВВП России по итогам 2026 года - Банк России ожидает, что он составит 0,5-1,5%.

По оперативным данным марта и апреля - пока они только оперативные - мы видим, что экономика возвращается к росту сказала Набиуллина

23 марта президент России Владимир Путин отметил, что в РФ наблюдается спад по ряду макроэкономических показателей, включая снижение ВВП на 2,1% в начале года. Глава государства подчеркнул, что РФ необходимо вернуться к устойчивому экономическому росту.