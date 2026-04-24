Набиуллина: ЦБ РФ может взять паузу после снижения ключевой ставки на 0,5%

Набиуллина призналась, что Центробанк рассматривал два варианта по ставке Набиуллина: ЦБ РФ может взять паузу после снижения ключевой ставки на 0,5%

Москва24 апр Вести.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров Банка России призналась, что на заседании в пятницу рассматривались два варианта развития событий. Первый – это сохранение ставки, второй – снижение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта.

Совет директоров выбрал понижение ставки до 14,5%.

ЦБ РФ может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки при этом отметила Набиуллина

При этом глава Банка России добавила, что население сохраняет высокую сберегательную активность. Кроме того, получаемые за март и апрель данные показывают на некоторое восстановление потребительской и инвестиционной активности.

Набиуллина отметила, что России удастся вернуться к показателю инфляции в 4% гораздо раньше, чем человечеству удалось снова отправиться в космическое путешествие к Луне.

Пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной после понижения ключевой ставки транслировал телеканал "Россия 24".