Москва24 апрВести.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров Банка России призналась, что на заседании в пятницу рассматривались два варианта развития событий. Первый – это сохранение ставки, второй – снижение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта.
Совет директоров выбрал понижение ставки до 14,5%.
ЦБ РФ может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставкипри этом отметила Набиуллина
При этом глава Банка России добавила, что население сохраняет высокую сберегательную активность. Кроме того, получаемые за март и апрель данные показывают на некоторое восстановление потребительской и инвестиционной активности.
Набиуллина отметила, что России удастся вернуться к показателю инфляции в 4% гораздо раньше, чем человечеству удалось снова отправиться в космическое путешествие к Луне.
Пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной после понижения ключевой ставки транслировал телеканал "Россия 24".