Москва24 июл Вести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение снизить ключевую ставку до 14%. Она заявила, что устойчивая инфляция во второй половине 2026 года, по оценкам регулятора, сохранится вблизи нынешних значений.

Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции: во второй половине года - она останется вблизи текущих уровней сказала глава регулятора

При этом ускорение цен, наблюдаемое сейчас в России, в ЦБ считают временным фактором, связанным с ситуацией на топливном рынке. Как только она стабилизируется, инфляционные ожидания граждан, по мнению главы Банка России, начнут снижаться. Тем не менее, в официальном заявлении ЦБ отмечается, что годовая инфляция по итогам 2026 года может составить 6–7% из-за значительного роста цен на топливо, а показатель устойчивой инфляции оценивается в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

Отдельно Набиуллина коснулась роли нефтяных цен в формировании прогнозов.

Напомню, что цена на нефть лишь ограниченно влияет на параметры нашего прогноза, потому что бюджетное правило сглаживает ее колебания в части влияния на экономику подчеркнула она, фактически дав понять, что волатильность сырьевых рынков не станет определяющим фактором для денежно-кредитной политики

Совет директоров Банка России в пятницу снизил ключевую ставку до 14%, одновременно повысив прогноз средней ставки на 2026 год до 14,5–14,6% и на 2027 год — до 10,5–12,5%. Регулятор подтвердил, что при проведении денежно-кредитной политики в 2027 году и далее годовая инфляция будет возвращена к целевому уровню 4%.