Москва19 июн Вести.Уменьшение шага снижения ключевой ставки связано с тем, что инфляционные ожидания повысились, объяснила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Центробанк отмечает, что проинфляционные факторы усилили свое воздействие на экономику, а потому сейчас он будет следить за развитием ситуации с повышением инфляционных ожиданий, пояснила она.

Мы будем смотреть на июльские опросы по инфляционным ожиданиям, которые выйдут до следующего заседания. Важно посмотреть, как это отразится на издержках по широкому кругу товаров. Это те факторы, которые следует оценить. Это был один из главных факторов при принятии решения и уменьшения шага при снижении ставки сказала Набиуллина

19 июня Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. В апреле регулятор понижал ставку на 50 базисных пунктов.

Таким образом, этот показатель снижается девятый раз подряд.