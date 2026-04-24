Набиуллина: для мягкой ДКП нужны инфляция ниже цели и рост безработицы

Набиуллина назвала условия для более резкого снижения ключевой ставки Набиуллина: для мягкой ДКП нужны инфляция ниже цели и рост безработицы

Москва24 апр Вести.Банк России смог бы перейти к более резкому снижению ключевой ставки или к мягкой стимулирующей денежно-кредитной политике только при соблюдении двух условий. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, которую транслировал телеканал "Россия 24", Набиуллина отметила, что руководство ЦБ рассматривает весь набор макроэкономических показателей.

Мы снижаем сейчас ставку. Но для того, чтобы либо более резко снижать ключевую ставку, либо проводить мягкую, стимулирующую денежно-кредитную политику, нужно, чтобы инфляция ушла ниже цели, [чтобы] были показатели существенного роста безработицы пояснила она

По словам Набиуллиной, ни одно из этих условий не прогнозируется ни самим Банком России, ни аналитиками, ни бизнесом.

В пятницу по итогам заседания совета директоров Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Сейчас она составляет 14,5% годовых.