Набиуллина: ЦБ РФ не видит оснований для превентивного повышения ключевой ставки

Банк России не видит оснований превентивно повышать ключевую ставку Набиуллина: ЦБ РФ не видит оснований для превентивного повышения ключевой ставки

Москва24 июл Вести.Центральный банк РФ в данный момент не видит оснований для превентивного повышения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Заблаговременно закладываться на такой ход развития ситуации и превентивно "дергать" ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет сказала она

Глава финансового регулятора добавила, что в случае реализации такого сценария, ЦБ РФ будет делать все необходимое для обеспечения ценовой стабильности.

При этом Банк России полностью не исключает вероятность повышения ключевой ставки, если это будет необходимо для возврата инфляции к 4%, отметила Набиуллина.

В пятницу, 24 июля, Банк России в десятый раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – с 14,25 до 14%.