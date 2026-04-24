Москва24 апр Вести.Ключевая ставка не может повлиять на рост цен на отдельные товары и услуги, но она может ограничить общий рост. Этот инструмент защищает доходы граждан в долгосрочной перспективе. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Во время пресс-конференции она объяснила, как ставка помогает разорвать замкнутый круг роста цен.

Если бы мы не повышали ставку, когда цены начинают расти. Что в этот момент происходит? Производители начинают повышать цены, потому что они видят высокий спрос, люди в этот момент требуют повышения заработных плат, и начинается замкнутый круг пояснила глава ЦБ

Набиуллина подчеркнула, что задача регулятора состоит в том, чтобы не допустить бесконтрольного роста цен на молоко, лекарства и все продукты в целом. Для этого меняется ключевая ставка.

Она не мгновенно работает, но она защищает заработные платы, доходы граждан, чтобы на хлеб и другие необходимые товары хватало денег у всех всегда сказала Набиуллина

Ранее совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5% годовых.