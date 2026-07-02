Набиуллина выразила уверенность, что бизнесменов волнует не ключевая ставка Набиуллина: бизнес волнует не ключевая ставка, а ставки по кредитам

Москва2 июл Вести.Представители российского бизнеса говорят о ключевой ставке, но в первую очередь их беспокоит то, по каким ставкам они получают кредиты. Об этом председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

Ставки по кредитам прежде всего зависят от уровня инфляции, отметила глава Банка России.

Что касается бизнесменов, конечно, они говорят о ключевой ставке. Но беспокоит их не ключевая ставка, а то, по каким ставкам они получают кредиты, да. И уверяю вас, что ставки по кредитам прежде всего зависят от уровня инфляции. Не бывает умеренных ставок по кредитам, если [есть] высокая инфляция. Поэтому наша задача направлена на то, чтобы снизить инфляцию и чтобы на этой базе ставки по кредитам были доступными для многих компаний объяснила она

Ранее Набиуллина выступила категорически против эксперимента со снижением ключевой ставки при высокой инфляции. Так она ответила на предложение главы Сбербанка Германа Грефа снизить ключевую ставку сразу до уровня в 10%. Председатель Банка России также добавила, что на уровень ключевой ставки будет влиять и ситуация с топливом на российском внутреннем рынке.