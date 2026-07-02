В ЦБ рассказали, как ситуация с топливом повлияет на ключевую ставку ЦБ: решение по ставке зависит от вторичных эффектов из-за ситуации с топливом

Москва2 июл Вести.Вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке могут повлиять на решение Центрального банка РФ по ключевой ставке. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

Набиуллина отметила, что ситуация на топливном рынке беспокоит Центробанк.

Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный. Но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичные эффекты, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров, и это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке заявила глава Банка России

Ранее Эльвира Набиуллина выступила категорически против эксперимента со снижением ключевой ставки при высокой инфляции.

В середине июня ключевая ставка была снижена в девятый раз подряд. Сейчас ключевая ставка составляет 14,25%.