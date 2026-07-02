Глава ЦБ заявила, что пространство для снижения ставки в июле есть Набиуллина: пространство для снижения ключевой ставки в июле есть

Москва2 июл Вести.Пространство для снижения ключевой ставки в июле существует. Сроки и темпы будут зависеть от ситуации. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации заявила глава Центробанка

Также Набиуллина сообщила, что вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке могут повлиять на решение Центрального банка РФ по ключевой ставке.

Ранее председатель ЦБ отреагировала на предложение главы Сбербанка Германа Грефа снизить ключевую ставку сразу до уровня в 10%.