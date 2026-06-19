Москва19 июн Вести.В ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что прогноз траектории ключевой ставки, скорее всего, будет пересмотрен с тенденцией к ее повышению.

Проинфляционные риски выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз подчеркнула глава Центробанка

9 июня 2026 года совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25%. При этом финансовое и деловое сообщество ожидало как минимум снижения на 0,5%. Президент РСПП Александр Шохин заявил ИС "Вести", что крайне разочарован столь незначительным снижением ключевой ставки.