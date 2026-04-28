Набиуллина: в ЦБ иногда на повышенных тонах спорят о ключевой ставке

Набиуллина рассказала о дискуссиях по ключевой ставке в ЦБ на повышенных тонах Набиуллина: в ЦБ иногда на повышенных тонах спорят о ключевой ставке

Москва28 апр Вести.В Совете директоров Банка России при обсуждении решений по ключевой ставке нередко возникают горячие дискуссии. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

У нас очень горячие дискуссии идут — иногда на повышенных тонах — по поводу решений, которые нужно принимать сказала Набиуллина

По ее словам, увидеть "отголоски этой дискуссии" можно в резюме, которое ЦБ РФ начал публиковать год назад.

Такой документ, как подчеркнула Набиуллина, готовят и выпускают далеко не все центральные банки в мире. В ЦБ РФ, как заметила глава регулятора, считают, что "очень важно быть прозрачными".

В Центробанке, как указала Набиуллина, понимают ответственность перед страной. Так, регулятор должен выбрать такой уровень ключевой ставки, который не навредит экономике и при этом остановит "маховик инфляции".

24 апреля Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Сейчас она составляет 14,5% годовых.