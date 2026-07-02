Москва2 июл Вести.Обещание скорого снижения ключевой ставки было бы обманчивым успокоением. Об этом председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, основная работа должна вестись над снижением темпов роста цен.

Нужны болезненные решения, временно достаточно высокие ключевые ставки. Поэтому обещание скоро снизить ставки – это обманчивое успокоение. Нужно работать над тем, чтобы и снизились темпы роста цен, которые, кстати, очень беспокоят и людей, и [чтобы] на этой базе снижались ставки по кредитам, чтобы они становились доступными сообщила глава ЦБ РФ

Ранее Банк России отчитался о минимальном росте цен за месяц, начиная с ноября 2022 года. Рост цен в мае 2026 года замедлился до рекордного значения, составив 1,8%. При этом отмечается, что годовая инфляция в мае снизилась до 5,31% (в апреле – 5,58%).