Набиуллина допустила пересмотр прогноза по ключевой ставке вверх ЦБ: проинфляционные риски выросли, это повлияет на траекторию повышения ставки

Москва19 июн Вести.Прогноз траектории ключевой ставки, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, а не понижения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике Набиуллина отметила, что проинфляционные риски в настоящее время выросли. По ее словам, это влияет на оценку перспектив.

Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз сказала она

Глава регулятора также отметила, что ЦБ учитывает мнение экспертов и бизнеса, в том числе многочисленные предложения о снижении ставки. Однако Банк России не воспринимает их как давление и принимает решения самостоятельно на основе собственного анализа.

Банк России по итогам заседания в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых девятый раз подряд.