ЦБ не исключает более высокую траекторию ключевой ставки

Банк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки ЦБ не исключает более высокую траекторию ключевой ставки

Москва1 июл Вести.ЦБ РФ не исключил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе, сообщается в "Резюме обсуждения ключевой ставки".

Уточняется, что реализовавшиеся с апрельского заседания проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе указано в документе

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост спроса на наличные деньги среди россиян.