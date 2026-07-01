Москва1 июлВести.ЦБ РФ не исключил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе, сообщается в "Резюме обсуждения ключевой ставки".
Уточняется, что реализовавшиеся с апрельского заседания проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозеуказано в документе
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост спроса на наличные деньги среди россиян.