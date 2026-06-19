Набиуллина: ЦБ РФ в июле будет пересматривать свой прогноз по ключевой ставке

ЦБ РФ может пересмотреть прогноз ставки в июле Набиуллина: ЦБ РФ в июле будет пересматривать свой прогноз по ключевой ставке

Москва19 июн Вести.Банк России на следующем заседании в июле будет пересматривать свой прогноз по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что регулятор намерен делать оценку на уровень нейтральной ставки.

Мы это делаем каждый раз ежегодно перед основными представлениями направлений денежно-кредитной политики сказала глава ЦБ

По словам Набиуллиной, более точные цифры будут известны уже к следующему заседанию.

Ранее сообщалось, что среди экономистов преобладает точка зрения, что ключевая ставка на июньском заседании ЦБ РФ будет снижена на 50 базисных пунктов, до 14%.