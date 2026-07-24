Набиуллина: мы рассматривали и сохранение ключевой ставки, и ее снижение Набиуллина рассказала, что ЦБ рассматривал два варианта ключевой ставки

Москва24 июл Вести.Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, что регулятор рассматривал два варианта действий с ключевой ставкой: и снижение на 0,25 процентного пункта, и сохранение на прежнем уровне.

Мы предметно рассматривали два варианта решения: сохранение ставки и ее снижение на 0,25 процентного пункта заявила Набиуллина

Она также уточнила, что отдельные предложения о повышении ставки тоже звучали, но носили единичный характер.

По данным Росстата, инфляция в период с 23 по 29 июня замедлилась — рост цен уменьшился на 0,03% до 0,22%. Однако на следующей неделе (с 30 июня по 6 июля) рост уже составил 0,31% из-за подорожания бензина и дизельного топлива. При этом годовая инфляция на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01%. По данным ЦБ на 20 июля, годовая инфляция составила 5,9%.