Москва19 июн Вести.Сегодня, 19 июня, совет директоров Центрального банка РФ на заседании будет принимать решение по ключевой ставке. Большинство экономистов ожидают ее дальнейшее снижение, однако шаг, на который пойдет Банк России, вызывает у экспертов разногласия. Своим мнением и прогнозами специалисты поделились в интервью информационной службе "Вести".

Среди экономистов преобладает точка зрения, что ключевая ставка на июньском заседании ЦБ РФ будет снижена на 50 базисных пунктов, до 14%.

По словам руководителя аналитического департамента "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, такому решению будет способствовать благоприятное замедление инфляции, так как связанные с конфликтом на Ближнем Востоке риски не реализовались, при этом наблюдается охлаждение активности в экономике, за исключением добывающих отраслей, которые оживились на фоне роста цен на сырье. Сочетание этих факторов позволяет Банку России продолжать трек на смягчение монетарной политики, считает эксперт.

Мы полагаем, что Банк России на июньском заседании снизит ставку на 50 базисных пунктов, до 14%. Этому решению будет способствовать, в общем-то, благоприятная траектория по инфляции. … Рисков тоже остается достаточно много. В частности, сохраняется риск относительно неопределенности по бюджетной политике. И здесь во многом тоже внешние факторы будут оказывать существенное воздействие сказала Пырьева

Старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова также придерживается мнения о снижении ключевой ставки до 14%. По ее мнению, при принятии решения ЦБ РФ будет рассматривать как внутренние, так и внешние риски и может сделать акцент на балансе между поддержкой экономики и замедлением инфляции.

Внутренние, такие как инфляционные ожидания населения и бизнеса, также будет рассматриваться, будет ли увеличение государственных расходов в плане бюджетной политики, и также будет рассматриваться увеличение зарплат. Внешним риском тут можно рассмотреть все-таки высокие цены на нефть, которые разгоняют основные цены на продукты, разгоняют мировую инфляцию отметила Попова

Другой точки зрения придерживается главный экономист Альфа‑Банка Наталия Орлова. По ее мнению, Банк России также продолжит курс на понижение ставки, однако на июньском заседании примет аккуратное решение о снижении только на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Экономист отметила, что большая часть участников рынка, которые ждут более значимое снижение ставки, опирается на торможение роста ВВП в апреле по сравнению с мартовским скачком.

Я, честно говоря, думаю, что Центральный банк все-таки сохранит такой традиционно осторожный подход. И мы видим за последние недели, что все-таки есть и существенные проинфляционные сигналы … – это, конечно ускорение недельной инфляции, которая, на мой взгляд, может изменить динамику инфляции в ближайшие месяцы. Если еще в мае казалось, что у нас лето выглядит таким достаточно дезинфляционным, то последние недели показали, что рано праздновали победу над инфляционными рисками объяснила свою точку зрения Орлова

В пятницу, 19 июня, Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке. Традиционно оно публикуется в 13.30 мск, а затем председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию, на которой она сделает заявления по денежно-кредитной политике.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что бизнес и инвесторы вправе рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки.