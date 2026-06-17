Эксперты прогнозируют снижение в июне ключевой ставки ЦБ до 14% РИА Новости: в июне ключевая ставка может составить 14%

Москва17 июн Вести.Центральный банк России в пятницу, 19 июня, может понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, в результате чего она составит 14% годовых. Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Регулятор последовательно смягчает денежно-кредитную политику с 2025 года​​​. Если в начале прошлого года показатель ключевой ставки составлял 21%, то к концу года – 16%. В апреле 2026-го Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5% годовых.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев и главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров допустили варианты сохранения ставки и ее снижения лишь на 0,25 процентного пункта. Вместе с этим, наиболее вероятным эксперты считают шаг в 0,5 процентного пункта.

Со своей стороны, зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что к июню пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки не увеличилось.

5 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что бизнес и инвесторы вправе рассчитывать на дальнейшее снижение этого параметра.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов высказал мнение, что новое решение по ключевой ставке возможно с учетом укрепления рубля и текущих темпов замедления инфляции.

С ним согласна кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева, которая обратила внимание на снижение потребительского спроса и инвестиционной активности бизнеса.

Ранее опрошенные газетой "Ведомости" эксперты также предположили, что совет директоров ЦБ примет решение в пользу снижения ключевой ставки до 14%.

Президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин заявил, что к концу года этот показатель может опуститься еще на два процента.