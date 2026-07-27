Эксперт рассказал о возможном снижении ключевой ставки до 13,5% к концу года Эксперт допустил снижение ключевой ставки до 13,5% к концу года

Москва27 июл Вести.Банк России может опустить ключевую ставку до 13,5% к концу этого года. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Он отметил, что июльское снижение ставки объясняется повышением инфляционных прогнозов ЦБ на 2026 год до 6%.

ЦБ [в прогнозе] на 2026 год инфляцию повысил до 6%. И это в определенной степени позволяет Центральному банку снизить ключевую ставку в июле месяце. При этом стоит отметить, что ключевая ставка, ее среднее значение на 2026-й год, еще больше снизилось. То есть, это предполагает, что к концу года мы увидим ставку в районе 13,5%-14% сказал Кабаков

Ранее сообщалось, что ЦБ снизил ключевую ставку до 14%. В Центральном банке отметили, что дальнейшее изменение ставки будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.