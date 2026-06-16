Москва16 июн Вести.Центральный банк РФ продолжит дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, при этом снижение на 25 базисных пунктов, до 14,25%, будет выглядеть несерьезно. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Моя позиция – 0,5%. Почему так? Во-первых, 0,25% это вряд ли, потому что этой теме даже политически уделил внимание президент. И на этом фоне 0,25% – это как-то звучало бы несерьезно отметил Сафонов

При этом он подчеркнул, что ключевая ставка на уровне 14% кардинально не изменит ситуацию для представителей бизнеса, так как они ориентируются на соотношение заемных средств и рентабельности производства.

Если у вас заемные средства стоят дороже, чем ваша прибыль, которую вы получаете, то вам любая ставка плохая, то есть вы будете реагировать на нее снижением объема производства. Что касается граждан, все-таки согласитесь, мы же берем кредиты не под 14,5% и 14% учетной ставки ЦБ, банки повышают нам кредиты плюс 2-3%. Поэтому с учетом этого дополнения кредиты потребительские по 17%, ипотека коммерческая по 17% – это сверхдорого объяснил экономист

По ожиданиям экспертов, совет директоров Банка России на ближайшем заседании 19 июня примет решение о снижении ключевой ставки до 14%.