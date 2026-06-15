Москва15 июнВести.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 19 июня, примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Об этом сообщил регулятор.
Ранее Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум, где традиционно выступает на макроэкономической сессии, а также не участвовала в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка 9 июня в связи с больничным.
19 июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкинговорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ
Как ожидают эксперты, Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 19 июня примет решение о снижении ключевой ставки до 14%.